Dünyaca bilinen Zara balı tescillendi - Haberler

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Dünyaca bilinen Zara balı tescillendi

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Genel
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Dünyaca bilinen Zara balı tescillendi Sivas'ın Zara İlçesinde kendine has tadı ve görünümüyle üretilen Zara Balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı Sivas'ın Zara ilçesinde kendine has tadı ve görünümüyle üretilen Zara Balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Dünyaca bilinen Zara balı tescillendi

Sivas'ın Zara İlçesinde kendine has tadı ve görünümüyle üretilen Zara Balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde kendine has tadı ve görünümüyle üretilen Zara Balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Sivas Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda Zara Balı markası coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi. Zara Balı, ilçenin Zara Sac Ekmeğinin ardından ikinci coğrafi işaretli ürünü olmayı başardı. Kendine has lezzeti ve kokusu bulunan Zara Balı markası, dünya genelinde satışı yapılırken verilen destekler sayesinde de üretimi gün geçtikçe artıyor.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Genel

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