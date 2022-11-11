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Dünya Zatürre Günü ne zaman? Dünya Zatürre Pnömoni Günü ne zaman?

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Dünya Zatürre Günü ne zaman? Dünya Zatürre Pnömoni Günü ne zaman?

Dünya Zatürre gününün yaklaşması ile birlikte yapılan haberler neticesinde birçok vatandaş Dünya Zatürre Günü ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Dünya Zatürre Günü ne zaman? Dünya Zatürre Pnömoni Günü ne zaman?

Tüm dünyada Zatürre Pnömoni günü çeşitli anma ve farkındalık günü olarak belirlenen ve çeşitli etkinlik ve makaleler ile insanlara bilinç kazandırmaya çalışılan bugünün önemi nedir? Peki, Dünya Zatürre Günü ne zaman? Dünya Zatürre Pnömoni Günü ne zaman?

DÜNYA ZATÜRRE GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada 12 Kasım tarihi olarak belirlenmiş ve farklı etkinlikler ile birlikte farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

DÜNYA ZATÜRRE (PNÖMONİ) GÜNÜ NEDİR?

Tüm dünyada 12 Kasım olarak belirlenen ve çeşitli etkinlik ve konuşmalarla farkındalık yaratılan bu gribal temelli hastalık pek çok ülkede kabul gören bir gün olarak karşımıza çıkıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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