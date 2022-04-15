Dünya Yetimler Günü ne zaman? Yetimler Günü Ramazan'ın kaçıncı günü 2022?

Yetimler Günü ne zaman? Dünya Yetimler Günü, yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasını amaçlayan özel bir gündür. Vatandaşlar Dünya Yetimler Günü ne zaman? Yetimler Günü ne zaman 2022? Yetimler Günü Ramazan'ın kaçıncı günü? merak ediyor. İşte detaylar...

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Yetimler Günü, Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15.günü kutlanan, yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasını amaçlayan özel bir gündür.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Yetimler Günü fikri, İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortaklığıyla 2013 yılında "İslam Dünyasında Yükselen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlığı altında İstanbul'da düzenlenen 5.İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. İHH başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi adına Bosna Savaşı'nın başladığı günün Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesi talebinde bulunmuştur. Bu talep, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2013 yılında Gine'de düzenlediği 40.Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanmıştır. 40.oturum 1/40 ICHAD numaralı kararın 21.maddesine göre her yıl Ramazan ayının 15.günü Müslüman ülkelerde Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır.