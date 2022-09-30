Son zamanlarda birçok kişi tarafından duymaya başladığımız dünya yaşlılar günü ne zaman? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. İnsanlar internet üzerinde Dünya Yaşlılar Günü ne zaman? Sorusunu sık sık aratıyor. Peki, Dünya Yaşlılar Günü ne zaman? Dünya Yaşlılar Günü sözleri ve mesajları! En güzel dünya yaşlılar günü mesajları!

Dünya Yaşlılar Günü ne zaman? Sorusu, birçok vatandaş tarafından dünya yaşlılar gününün yaklaşması ile birlikte daha fazla merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde sizler için Dünya Yaşlılar Günü ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dünya Yaşlılar Günü ne zaman? Dünya Yaşlılar Günü sözleri ve mesajları! En güzel dünya yaşlılar günü mesajları!

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı gibi bu bahsedilen konularda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada 1 Ekim tarihi Dünya Yaşlılar Günü olarak anılmakta ve kutlanmaktadır.

YAŞLILAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1990 yılında aldığı kararla, insanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla her yıl 1 Ekim günü 'Dünya Yaşlılar Günü' olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ MESAJLARI

Hayat tecrübeleri ile bizlere yol gösteren, ilgi, sevgi ve şefkat gösterilmesi gereken yaşlılarımızın ''1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'' kutlu olsun.

Hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri için devleti, toplumun tüm fertlerini, tüm sivil ve kamusal oluşumları yaşlı haklarına saygıya davet eder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününün tüm yaşlılarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle ellerinden öpüyorum.