Dünya Yakışıklılar Günü mesajları, sözleri! 2 Ağustos! Sevgiliye, babaya, kardeşe, çocuğa Dünya Yakışıklılar Günü mesajı

Dünya yakışıklılar gününün asılsız bir trend konusu olduğu düşünülmekte. Sosyal medyadaki kullanıcılar arasında oluşturulan şaka amaçlı bir gün olduğu tahmin ediliyor. Yapılan paylaşımlar arasında sosyal medya üzerinde birçok ünlü ve kullanıcı yer almakta. Paylaşım yapan ünlüler arasında yabancı ünlüler de yer alıyor. Sevgiliye, babaya, kardeşe, çocuğa Dünya Yakışıklılar Günü mesajı

Dünya yakışıklılar günü, son zamanlarda sık konuşulan konular arasında yer aldı ve sosyal medya üzerinde kısa sürede gündem olmayı başardı. Birçok ünlü kişinin de sosyal medya üzerinde paylaşımını yaptığı dünya yakışıklılar günü ne zaman? Dünya Yakışıklılar Günü mesajları sözleri 2 Ağustos!

EN GÜZEL DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLAR!

Sen tanıdığım en güçlü ve en yakışıklı adamsın.

Gözlerinin rengine bayılıyorum. Onların içinde kayboluyorum.

Yüzünü dönme bana ne olur dünyam cehennem olur, yüzüme gül ne olur sensiz hayat bana haram olur.

Ne yaparsan yap, sen her zaman çok doğal ve yakışıklısın.

Seni her gördüğümde daha da yakışıklı olmayı nasıl başardığına anlam veremiyorum.Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Bir derginin kapağının en güzel resmi gibisin.

Bütün gözlerin sadece senin üzerinde olmasını hak ediyorsun. Çok yakışıklısın.

Bu yaşıma kadar gördüğüm en güzel gülümsemeye sahipsin.

Senin kadar yakışıklı biri ile tanıştığım için çok mutluyum. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Sen bu hayatta var olan en mükemmel insansın. Sana hayranım. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Bulunduğun her yeri aydınlatıyorsun. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Tahmin ettiğinden çok daha fazla yakışıklısın.

Çok yakışıklı bir erkek olmak büyük bir beladır. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Bu kadar yakışıklı olmak zorunda mıydın? Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Bugün yine o kadar yakışıklısın ki gözlerim kamaştı. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Yakışıklılığını anlatacak kadar zengin bir lisan yok dünyada. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Her zaman çok yakışıklı görünüyorsun hatta ilk uyandığında saçın dağınıkken bile.Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Çok yakışıklısın. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Sen göründüğünden çok daha fazlasısın.

Gerçekten sıkıntılı bir günde bir güneş ışığı gibisin.

Her zaman fark yaratmayı başarıyorsun. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

O güzel kokun ve bakışların, sana olan hasretimi güçlendiriyor.

Gözlerinin derinliğinde kayboluyorum. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Bir manzara olduğundan habersiz duruşun. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Senin gülüşün benim en sevdiğim mevsim.

Üzerinde pijama olsa bile, nasıl oluyor da her zaman bu kadar güzel görünüyorsun?

Merhaba, neden bu kadar yakışıklı olduğunu bilmek istiyorum.

Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

Çevrene baksana senin kadar karizmatik birisi var mı? Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Her geçen gün yakışıklılığın daha da yakışıklı mı oluyor ne!

Senin gibi bir adamla hiç tanışmadım. Diğerlerinden gerçekten farklısın ve ben bunu seviyorum.Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.

Dünyanın 7 harikası bile senin yanında değersiz kalır aşkım, sen benim içimdeki dünyamın tek harikasısın. Dünya Yakışıklılar Günün kutlu olsun.