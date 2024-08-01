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Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı?

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Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı? Dünya Voleybol Federasyonu'nun son açıklamalarına göre, Türkiye'nin dünya voleybol sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Türkiye'nin bu alandaki başarısı ve sıralamadaki yeri, spor dünyasında geniş yankı buldu.

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Hollanda'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 4'üncü sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında güncel durum şu şekilde:

1- 398.88 puan | İtalya

2- 386.80 puan | Brezilya

3- 372.85 puan | Polonya

4- 370.40 puan | TÜRKİYE

5- 349.10 puan | Amerika Birleşik Devletleri

6- 341.89 puan | Çin

7- 330.89 puan | Japonya

8- 302.64 puan | Hollanda

9- 287.93 puan | Sırbistan

Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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