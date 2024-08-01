Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Voleybolda Türkiye kaç puan aldı?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Hollanda'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Dünya Voleybol sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 4'üncü sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında güncel durum şu şekilde:

1- 398.88 puan | İtalya

2- 386.80 puan | Brezilya

3- 372.85 puan | Polonya

4- 370.40 puan | TÜRKİYE

5- 349.10 puan | Amerika Birleşik Devletleri

6- 341.89 puan | Çin

7- 330.89 puan | Japonya

8- 302.64 puan | Hollanda

9- 287.93 puan | Sırbistan

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

İlgili Haberler