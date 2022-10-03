Uzay merakı hemen hemen hepimizde vardır. Gökyüzünü merakla araştıran ve gözlemleyen milyonlarca insan var. Dünya Uzay Haftası ise uzay meraklılarının gündeminde yer alıyor. Heyecanla beklenen Dünya Uzay Haftasına az zaman kala uzay aşıkları merakla Dünya Uzay Haftası tarihini araştırıyor. Peki, Dünya Uzay Haftası ne zaman? Dünya Uzay Haftası hangi tarihte kutlanıyor? Dünya Uzay Haftası nedir?

Dünya Uzay Haftası ne zaman? Sorusu uzay meraklılarının merak ettikleri arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen Uzay Haftası hakkında araştırmalar sürüyor. Uzaya ve gökyüzüne ilgili olan kişiler merakla Dünya Uzay Haftasını bekliyor. Peki, Dünya Uzay Haftası ne zaman? Dünya Uzay Haftası hangi tarihte kutlanıyor? Dünya Uzay Haftası nedir?

DÜNYA UZAY HAFTASI NE ZAMAN?

Dünya Uzay Haftası her sene 4 Ekim ile 10 Ekim arasında kutlanmaktadır.

DÜNYA UZAY HAFTASI NEDİR?

Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan hafta. 1999'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret etmektedir. Bunlardan ilki 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in uzaya fırlatılması ve böylece uzay keşfinin yollarının açılması, ikincisi ise 10 Ekim 1967'de kısa adı ile Uzay Antlaşması olarak bilinen Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı için Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması'nın yürürlüğe girmesidir.