Bugün 5 Aralık Türk Kahvesi Günü. Dünya türk kahvesi günü ne zaman? Türk kahvesi sözleri ve mesajları! Vatandaşlar, Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Kahve sözleri, mesajları nelerdir diye aratıyor. Türk kültürün önemli bir parçası olan Türk kahvesi günü 5 Aralık'ta kutlanıyor. Peki Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Kahve sözleri!

Dünya Türk kahvesi günü ne zaman? Türk kahvesi sözleri ve mesajları! Vatandaşlar, Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Kahve sözleri, mesajları nelerdir diye aratıyor. Türk kültürün önemli bir parçası olan Türk kahvesi günü 5 Aralık'ta kutlanıyor. Peki Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Kahve sözleri! 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir? İşte detaylar...

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını aldı.

Ulusal Kahve Günü adı altında 29 Ekim'de yapılan kutlamanın kaynağı ise Japonya'ya dayanıyor. 1983 yılında Japonya Kahve Birliği'nin öncülü ğünde kutlanan Kahve Günü, 2005 yılında Amerika'da resmi hale geldi. Günümüzde ise bu özel günün kutlandığı tarihler farklı olsa da, amaç bir… O da kahve tutkunlarını bir araya toplayıp, bu özel içecekten daha çok keyif almalarını sağlayacak etkinliklere imza atmak.

TÜRK KAHVESİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

1-"Bugün, 500 yıllık kültürümüz Türk Kahvemiz'in Günü. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun"

2-"Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Gününüz Kutlu Olsun!"

3-"Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü! En keyifli sohbetlerin, en güzel toplanmaların baş tacıdır Türk kahvesi. Türk Kahvesi gününüz kutlu olsun"

4-"Yıllardır kahve keyfinize eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlu Olsun."

5-"Kokusuyla, tadıyla, kırk yıllık hatırıyla… 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlu olsun"

6-"Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında."

7-Kahve hatıraların kapısını açar tutkular her yudumda titretir yüreği hafızada ki sohbetin detayları sorgulanır her detayda keşkeler yankılanır.

8-Sade kahve yalnızlığı, sessizliği sever, orta kahve kendi halindeliği sever, şekerli kahve aksiyon ve hareketi sever.

9-Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine, ve arkadaşın sohbetine içilir.

KAHVE İLE İLGİLİ SÖZLER

1-Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu, hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem. Telvesinde bolca gözyaşı vardır.

2-Bir pencere kenarı, yalnızlık, kahve kokusu ve en sevdiğin kitap. İşte huzur, mutluluk...

3-Bana göre dünyanın en güzeI icatIarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

4-Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

5-Ben çay demlenmeyen, Türk Kahvesi yerine neskafe içilen eve ev demem...

6-Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)

7-Ne hissedersen onu yaşarsın bir fincan kahvenin içinde. Kâh anıları yaşatır bazen, kâh dostluğu.

8-Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

9-Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değiI bir ömür sende kaIayım. (Ümit Ziya AItı)

10-Sevgiliyle karşılıklı içilen kahvenin keyfi hiçbir şeyde yok. "Kırk yılın hatrına bir ömür seninim." der gibi.

KAHVE İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

1-Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

2-Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)

3-Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

4-En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

5-"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)

6-Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...

7-Kahvenin kahve olabilmesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı olması gerekir.

8-İçimize işleyen sıcaklığı, damaklardaki şenliği, baş döndüren kokusu vazgeçilmez…

9-Hem başlangıç hem de bitişdir. Güne kahve ile başlar, kahve ile bitiririm. Kimi zaman bir acı kahve 40 yıllık hatırayı başlatır kimi zaman 40 yıllık acıyı bitirir.

10-Yalnızlığa en güzel eşlik eden arkadaştır. Soğuk gecelerin manzarasıdır. Sohbetlerin bahanesidir. Hatta yalnızlığın ile buluştuğu zaman efkarlandırabilir. Yaptığın her işe zevk, heyecan katan şeydir kahve.

İÇİNDE KAHVE GEÇEN SÖZLER

1-Havada aşk var ve kahve gibi kokuyor.

2-Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost dosta ikram ettiğinde.

3-Gel desem bu akşam bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve cezvesinde kaynamış hatıralar köpüklerinde sevgi parlayan fincanında dostluk ile telve bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım.

4-Seninle bir gün bir yerde oturup iki kahve içelim, kahveler benden olsun hatırı senden.

5-Selam benden vermesi sizden, çay benden şekeri sizden, kahve benden dostluk sizden, davet benden sohbeti sizden.

6-Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Sonra bir kahve iç ama herkesle kahve içilmez unutma. Sadece aşık olduğun insanla iç. Onu izlerken kahven soğusun, soğuk kahveyi sırf onun yüzünden sev.

"Oysa kahve içmişliğimiz de vardı: bu ne hatır gönül bilmezlik diyemedim..." (Orhan Veli Kanık)

GünIerim hep orta şekerIi benim, kahveIerim hep boI köpükIü, kahve fincanında kayboIdu ümitIerim, gönIüm aIabiIdiğine sevda köpükIü, benim hayaIIerim hep boI köpükIü.

Kahveyi sevmem onun acı veya tatlı bir içecek olmasından değil, senin gözlerinin renginden olmasındandır.

Ama ben hala dün gibi, bugün kadar seviyorum seni. Bir yudum kahve, birkaç mısra şiir, sevdaya dahil bunu biliyorum.

TÜRK KAHVESİ NEDİR?

Türk kahvesi, Türk kültüründe önemli yere sahip Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarındandır. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür

TÜRK KAHVESİNİN TARİHİ NEDİR?

Araştırmacılar kahvenin14. yüzyıl başlarında Habeşistan'dan tüm dünyaya yayıldığını, çıkış yerinin de adının etimolojisi de kahve ile benzerlik gösteren Güney Habeşistan'daki Kaffa yöresi olduğunu belirtmektedir.

Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın babası olan Memlûk Çerkeslerinden Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi. Yeni hazırlama yöntemi ile kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı. Tahtakale'den başlayarak şehre yayılan kahvehaneler halk arasında yaygınlaşmasını sağladı.

Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme yöntemiyle özgün tadına kavuşmuştur. Kahve ile Türkler sayesinde tanışanAvrupa; uzun yıllar kahveyi, Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiş, Brezilya ve Orta Amerika kaynaklı, arap türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve tercihen kömür ateşinde ağır ağır, titizlikle kavrulan Türk Kahvesi, çok ince öğütülür. Bir cezve yardımıyla su ve isteğe göre şeker ilave edilerek pişirilir, bir fincan kahveye iki çay kaşığı kahve atılır. Küçük fincanlarla servis yapılır. İçilmeden önce telvesinin dibe çökmesi için kısa bir süre beklenir. Su, sanıldığı gibi kahvenin sonunda değil; kahveyi içmeden önce içilmektedir. Ayrıca tüm dünyada espresso ile en çok tüketilen kahve türüdür ki dünya genelinde hemen hemen her tür restoranın menüsünde bulunan iki kahveden biridir.

Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına damgasını vurmuş, saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu. Kısa sürede, gerek İstanbul'a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa'yı oradan da tüm dünyayı sardı.

2013 yılında Türk kahvesi kültürü ve geleneği, UNESCO'nun Somut olmayan kültürel miras listesinde yerini aldı.

TÜRK KAHVESİNİN KÜLTÜREL ETKİSİ NEDİR?

İngilizler'deki çay saati geleneği gibi, kahvenin de Türk toplumunda bir zamanı vardır. Genellikle sabah ve öğlen öğünleri arasında içilir. Türkçe günün ilk öğünü anlamına gelen "kahvaltı" sözcüğü kahve içimi öncesi yenen şeyler demektir. Yine Türk kahvesi, kahve falı ile geleceği anlatmak için kullanılan tek kahve türü olup kahvehane adlı işletmelerin doğmasına yol açmıştır. Dini Bayramların ve "kız isteme" törenlerinin geleneksel bir öğesi olmuştur. Bir Türk atasözünde de bu kültür desteklenmiş ve"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" denilmiştir. Yunanistan'da kahvenin adı Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra kahve endüstrisince değiştirilmiştir.

TÜRK KAHVESİNİN LEZZETİ

Hafif kavrulmuş Türk kahvesinde 50, orta kavrulmuş kahvede 59 ve çok kavrulmuş kahvede 65 farklı tat ve koku maddesi bulunmaktadır. Ayrıca hafif kavrulmuş kahvede ekşi, tatlı, meyvemsi özellikler bulunurken orta kavrulmuşta kavrulmuş, baharatımsı, odunumsu, meyvemsi ve tütünümsü özellikler, çok kavrulmuşta ise kavrulmuş, acı, baharatımsı, odunumsu ve toprağımsı tat ve koku bulunmaktadır.