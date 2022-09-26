Dünya Turizm Günü ne zaman? Dünya Turizm Günü tarihi ne?

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DÜNYA TURİZM GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Turizm Günü 27 Eylül tarihinde her sene kutlanır.Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya konulmuştur.

DÜNYA TURİZM GÜNÜ TARİHİ

1980'den itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihi, Dünya Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970'te belirlenmiş ve 1980'den itibaren uygulamaya konulmuştur. Dünya Turizm Günü'nün amacı, uluslararası toplumlar için turizmin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmaktır. Turizmin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekilir.

Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997'de İstanbul'da düzenlenen 12. oturumda her yıl bir ülkenin bugüne ev sahipliği yapmaya karar vermiştir. Ekim 2003'te Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 2006'da Avrupa'da, 2007'de Güney Asya'da, 2008'de Amerika'da, 2009'da Afrika'da, 2011'de ise Ortadoğu'da olması kararlaştırılmıştır.

27 Eylül'ün Dünya Turizm Günü olarak kutlanmasını Nijeryalı Ignatius Amaduwa Atigbi önermiştir. Dünya Turizm Günü'nün rengi mavidir.