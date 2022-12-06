Dünya Sivil Havacılık Günü ne zaman? Dünya Sivil Havacılık Günü sözleri ve mesajları! En güzel Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları!

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