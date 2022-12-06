Dünya Sivil Havacılık Günü ne zaman? Dünya Sivil Havacılık Günü sözleri ve mesajları! En güzel Dünya Sivil Havacılık Günü mesajları!
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DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Sivil Havacılık Günü 7 Aralık tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!
- Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi, ICAO standartlarına uygun bir şekilde uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği temelinde faaliyetlerini sürdürülmeye ve teşkilatın "iş birliği" hedefi doğrultusunda küresel havacılık sistemine katkı sağlamaya devam edecektir.
- Okyanusları aşarak uzak diyarlara giden her uçucu potansiyel bir kaşiftir.
- Motor bir uçağın kalbidir, ancak pilot onun ruhudur.
- Havayolu çalışanlarının ve havacılığı seven herkesin Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutlu olsun.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." Sözleri ile şekillenen Türk Havacılığının 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun.
- Çoğu insan için sınır gökyüzüdür. Gökyüzü havacıların evidir.
- Hayal et. Çünkü ancak bir hayale sahipsen uçabilirsin. Ülkemizin 2023 Sivil havacılık hedeflerinden bir olan "kendi uçağını üretme" hedefi doğrultusunda ülkemizde başlatılan çalışmaların hız kesmemesi dileğiyle. 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü Kutlu Olsun.
- Ülkemizde sivil havacılık konusunda yapılan hizmetleri onurla ve gururla takip ediyoruz. İnşallah ülkemiz daha iyi yerlere gelerek milletimizden aldığı ilham ve manevi kuvvetle ilerlemeye devam edecek.
- Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde kamuoyunun sivil havacılığa olan duyarlılığının oluşmasında bize fırsat sunan 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nde, 100 bin kişiden oluşan Türk sivil havacılık ailesinin bu gününü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum…