Dünya Sivaslılar günü ne zaman? İşte en güzel dünya Sivaslılar günü mesajları!

Dünya Sivaslılar günü, Sivas belediyesi tarafından alınan karar ile isim değişikliğine gidilmiş ve adı ''Gardaşlık Festivali'' olarak değiştirilmiştir. 2017'den bu yana her yıl Sivas'ta düzenlenen festivaller ile kutlanan dünya Sivaslılar günü ne zaman?

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NE ZAMAN

Dünya Sivaslılar günü 2017 yılında Sivas belediyesi tarafından 5 Ağustos tarihinde kutlanmaktadır. Dünya Sivaslılar gününün 5 Ağustos tarihinde kutlanma sebebi ise 5 Ağustos tarihinin sayılar ile yazışının 05.08.XXXX şeklinde olmasıdır. Bu sayede yan yana gelen sayılar 58 sayısını oluşturmakta. 58 sayısı ise Sivas'ın plaka kodu olarak düzenlendiği için belediye tarafından 5 Ağustos dünya Sivaslılar günü olarak belirlenmiştir.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ

Dünya Sivaslılar günü birçok ünlü tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kutlanmaya başlanmıştır. Ayrıca Sivas kent meydanında düzenlenen etkinlikler ve konserler ile kutlama yapılması amaçlanmıştır. Birbirinden farklı oyuncuların, şarkıcıların, ünlülerin yer aldığı videolarda festivalin tanıtımına yönelik videolar hazırlandı.

DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ PROGRAM AKIŞI

Dünya Sivaslılar günü, bir diğer adıyla Sivas gardaşlık festivali program akışında birçok söyleşi, gösteri, konser ve yöresel halk oyunu yer almakta. İşte Sivas gardaşlık festivali program akışı.

GARDAŞ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türkçe de yer alan Kardeş kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Kardeş kelimesi ise karındaş kelimesinden ortaya çıkmıştır. Karındaş anlam olarak, karın arkadaşı anlamı gelmektedir. Zaman içerisinde bozulmaya uğrayan karındaş kelimesi günümüzde kardeş kelimesi olarak yerini almıştır.

SİVASLI OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Hadise

İsmail YK

İrem Sak

Berk Keklik

Çetin Tekindor

Reynmen – Yusuf Aktaş

Çağan Atakan Arslan

Cem Yılmaz

EN GÜZEL DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ MESAJLARI

Sivaslı olmasaydım mahcup olurdum!

Sivas Aksu kadar yeni, Ulu Cami kadar asırlık, Çifte Minare gibi dimdik.

Sebep arama dünya güzeli sebebi yok çünkü biz Sivaslıyız.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor Sivas'ım.

Sivaslının gönlü bir başka, Sivaslı doymaz aşka hele birde sevdiği varsa Sivaslı ölmez asla.