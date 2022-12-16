Sıfır Atık Günü ne zaman, sorusu son dakika gelişmelerin ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 'in "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan ettiğini duyurdu. Peki, Sıfır atık nedir? Sıfır atık Türkiye'de ne zaman başladı? Sıfır atık günü n zaman? Sıfır atık mümkün mü? Sıfır atık için ne yapılmalı? Dünya Sıfır Atık Günü ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili, "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu." ifadesini kullandı. Bu duyurunun ardından vatandaşlar Sıfır atık projesinin ne olduğunu araştırmaya koyuldular. Peki, Sıfır atık nedir? Sıfır atık Türkiye'de ne zaman başladı? Sıfır atık günü n zaman? Sıfır atık mümkün mü? Sıfır atık için ne yapılmalı? Dünya Sıfır Atık Günü ne zaman? Detaylar haberimizde...

SIFIR ATIK NEDİR?

"Sıfır Atık"; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

SIFIR ATIK TÜRKİYE'DE NE ZAMAN BAŞLADI?

2017'de başlayan Sıfır Atık Projesi hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Proje sayesinde 5 yılda 24,2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Yurt dışında da büyük ilgi gören proje, başarısını uluslararası ödüllerle taçlandırdı. Türkiye Sıfır Atık Projesi ile 2017'de tanıştı.

SIFIR ATK PROJESİ NE ZAMAN BAŞLYOR?

Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye'de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

SIFIR ATIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "BM Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. BM Genel Kurulu'nun aldığı karar ile her yıl 30 Mart günü 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak tüm dünyada kutlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı açıklamada, ""Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek, seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu. Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen "Dünya Sıfır Atık Günü" ilan edildi. Türkiye olarak BM Genel Kurulu'na sunduğumuz karar tasarısı, 105 eş-sunucu ülkenin desteğini aldı. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK MÜMKÜN MÜ?

Dünya üzerinde 7,53 milyon insan yaşamakta ve bir kişinin litaratür verilerine göre oluşturduğu atık miktarı 1,17 kg. Bu durum, dünya üzerinde her gün yaklaşık 8.190.000 ton atık oluşması demek oluyor. Verilere baktığımızda hiç atık oluşturmadan yaşamanın pek mümkün olmadığı gözüküyor.

SIFIR ATIK İÇİN NE YAPILMALI?

Sıfır Atık Yönetim Hiyerarşisi: