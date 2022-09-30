Toplumun en önemli sorunlarından olan şiddetle mücadele için BM Genel Kurulu oybirliğiyle Dünya Şiddete Hayır Günü belirlendi. Kullanıcılar, Dünya Şiddetten Kaçınma gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Dünya Şiddete Hayır günü merak konusu oldu. Peki, Dünya Şiddetten Kaçınma Günü ne zaman? Dünya Şiddete Hayır günü sözleri ve mesajları!

Tüm dünyada yaşanan en büyük sorunlar arasında yer alan şiddetle mücadele için BM Genel Kurulu oybirliğiyle Dünya Şiddete Hayır Günü belirlendi. Vatandaşlar, Dünya Şiddete Hayır gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Tüm dünyada kutlanan Dünya Şiddetten Kaçınma günü merak konusu oldu. Peki, Dünya Şiddette Hayır Günü ne zaman? Dünya Şiddete Hayır günü sözleri ve mesajları!

DÜNYA ŞİDDETE HAYIR GÜNÜ NE ZAMAN?

15 Haziran 1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla Mahatma Gandhi'nin doğum günü olan 2 ekim gününü "Dünya Şiddet'e Hayır Günü" olarak ilan edilmiştir.

DÜNYA ŞİDDETE HAYIR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!