Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı ve CEO'su Julia Simpson, Çin'in önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünyanın en büyük seyahat ve turizm pazarı olacağını öngördüğünü söyledi. Simpson, pandemi sonrası sektörün hızla toparlandığını ve 2023 sonunda sektörün değerinin neredeyse 10 trilyon ABD dolarına geri döneceğini belirtti.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanı: Çin, Dünyanın En Büyük Seyahat ve Turizm Pazarı Olacak

Martina Fuchs

MAKAO, 29 Eylül (Xinhua) -- Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı ve CEO'su Julia Simpson, sektörün Kovid-19 pandemisinden toparlanmasının "son derece iyi" gittiğini söyleyerek Çin'in önümüzdeki 3-5 yıl içinde dünyanın en büyük seyahat ve turizm pazarı olacağı öngörüsünde bulundu.

Yakın zamanda Çin'in Makao bölgesinde düzenlenen Küresel Turizm Ekonomisi Forumu (GTEF) sırasında Xinhua'ya konuşan Simpson, "Çin en sonunda yeniden açıldı ve tam bir yeniden toparlanma görüyoruz" dedi.

Pandemi öncesinde seyahat ve turizmin, dünyada üretilen her 10 ABD dolarından birini, küresel ekonominin yüzde 10'unu ve 10 işten birini temsil ettiğini kaydeden Simpson, pandeminin büyük iş kayıplarına ve şirket kapanmalarına yol açtığını vurguladı.

Simpson, "Ancak 2023 sonu itibarıyla bu sektörün küresel olarak 10 trilyon ABD doları tutarındaki değerine neredeyse geri döneceğiz" dedi.

20-23 Eylül tarihleri arasında, "Hedef 2030: İş ve Kalkınma için Turizmin Gücünden Yararlanma" temasıyla düzenlenen forum, hükümetlerden, turizm destinasyonlarından ve işletmelerden birçok temsilciyi bir araya getirdi.

Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre uluslararası turizm, tarihindeki en kötü krizden toparlanmaya devam ediyor. Örgüt, 2023'ün Ocak ve Temmuz ayları arasındaki turist sayılarının pandemi öncesindeki düzeyin yüzde 84'üne ulaştığını söyledi.

Örgüt, bu hafta yayımladığı basın bülteninde, Çin'de Kovid-19 müdahale önlemlerinin optimizasyonu ve ayarlanmasının yanı sıra Asya'da pazar ve turizm adreslerinin yeniden açılmasının, hem bölge dahilinde hem de dünyanın diğer bölgelerine olan seyahatte artışa yol açmasının beklendiğini belirtti.

Çin'in seyahat ve turizm görünümüne değinen Simpson, "Çin çok önemli bir pazar. 1,8 trilyon ABD doları değeri var. Pandemi sırasında bu değerin bir kısmını kaybetti ama tekrar açıldı ve Çinliler yeniden seyahat etmeye başladı. İnsanlar da Çin'i ziyaret etmeye başlıyor. Görünüm çok iyi" dedi.

Simpson, "Önümüzdeki 3-5 yıl içinde Çin'in dünyanın en büyük seyahat ve turizm pazarı olmasını bekliyoruz. Bu, inanılmaz" dedi.

1990 yılında kurulan WTTC, Londra merkezli kar amacı gütmeyen bir örgüt. Üyeleri arasında tüm dünyadaki özel sektör seyahat ve turizm işletmelerinin CEO'ları, başkanları ve yönetim kurulu başkanları yer alıyor.

Simpson ayrıca, merkezi Shanghai'da bulunan Çin devletine ait bir turizm ve ağırlama şirketi olan Jin Jiang'ın örgüte yeni üye olarak kabul edildiğini de duyurdu.