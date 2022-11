Dünya Şehircilik Günü ne zaman? En Güzel ve Anlamlı Dünya Şehircilik Günü Kutlama Mesajları neler?

Her yıl dünyanın farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak kutlanan Dünya şehircilik gününün dünü ve bugünü nedir? Dünya şehircilik günü nasıl oluştu, En güzel ve anlamlı sözleriyle .Dünya şehircilik gününe ait tüm merak edilenleri sizler için derleyerek bir araya getirdik. İşte konuya ait tüm detaylar...

Her yılkasım ayının 8 günü kutlanan Dünya Şehircilik Günü nedir, dünya şehircilik günü nasıl oluştu? Sözlerive mesajları nelerdir? En Güzel ve Anlamlı Dünya Şehircilik Günü Kutlama Mesajları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Detaylar haberimizde …

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ NASIL OLUŞTU?

Dünya Şehircilik Günü düşüncesi 1949 yılında, Arjantin'de Buenos-Aires Üniversitesi Profesörü Carlos Maria della Paolera'nın öncü girişimi ve yorumuyla ortaya çıkmıştır. Carlos Maria della Paolera'nın "8 Kasım" gününü bir Evrensel çağrı platformu olarak oluşturmasından 27 yıl sonra Türkiye'de, Dünya Şehircilik Günü faaliyetleri; günümüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin o dönemdeki adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesindeki Şehircilik Araştırma Enstitüsü'nde 1976 yılında başlatılmıştır. 1977 yılında yapılan ilk etkinlik ise, "Eski Türk Kentleri" üzerine bir günlük seminer olmuştur.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ NE ZAMAN?

1976 yılından beri ülkemizde de her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, kentlerde yaşayan herkesin ve her kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarının evrensel planda eş zamanlı olarak gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve böylece, "şehirciliğin" önemini ve önemsenmesini hedefliyor. Her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü, ülkemizde de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor.

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ