Dünya Şehircilik Günü ne zaman? En Güzel ve Anlamlı Dünya Şehircilik Günü Kutlama Mesajları neler?
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Her yıl dünyanın farklı şehirlerinde eş zamanlı olarak kutlanan Dünya şehircilik gününün dünü ve bugünü nedir? Dünya şehircilik günü nasıl oluştu, En güzel ve anlamlı sözleriyle .Dünya şehircilik gününe ait tüm merak edilenleri sizler için derleyerek bir araya getirdik. İşte konuya ait tüm detaylar...
Her yılkasım ayının 8 günü kutlanan Dünya Şehircilik Günü nedir, dünya şehircilik günü nasıl oluştu? Sözlerive mesajları nelerdir? En Güzel ve Anlamlı Dünya Şehircilik Günü Kutlama Mesajları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Detaylar haberimizde …
Dünya Şehircilik Günü düşüncesi 1949 yılında, Arjantin'de Buenos-Aires Üniversitesi Profesörü Carlos Maria della Paolera'nın öncü girişimi ve yorumuyla ortaya çıkmıştır. Carlos Maria della Paolera'nın "8 Kasım" gününü bir Evrensel çağrı platformu olarak oluşturmasından 27 yıl sonra Türkiye'de, Dünya Şehircilik Günü faaliyetleri; günümüz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin o dönemdeki adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesindeki Şehircilik Araştırma Enstitüsü'nde 1976 yılında başlatılmıştır. 1977 yılında yapılan ilk etkinlik ise, "Eski Türk Kentleri" üzerine bir günlük seminer olmuştur.
1976 yılından beri ülkemizde de her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün, kentlerde yaşayan herkesin ve her kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarının evrensel planda eş zamanlı olarak gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve böylece, "şehirciliğin" önemini ve önemsenmesini hedefliyor. Her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü, ülkemizde de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor.
- 81.yıl münasebetiyle Dünya Şehircilik Günü'nü kutlar, kentsel problemlerin daha az olduğu bir gelecek dilerim.
- Hep birlikte daha yaşanabilir şehirler oluşması umuduyla, Bütün meslektaşlarımın, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kutlu Olsun…!
- 8 Kasım dünya şehircilik günü: Çevresel değerlere duyarlı, güvenli, herkes için yaşanabilir kentleri planlayan meslek insanlarının günü.
- Geçmişinden kopuk bir mimari anlayışla şekillenen şehirleşmelerin en az olduğu bir yıl olması dileğiyle. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kutlu Olsun.
- Bir şehrin güzelleşmesi, o şehirde hayat bulan fikirlerle mümkündür. Şehirlerimizi güzelleştirelim. Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.
- İster Platon'un şehri olsun ister İstanbul, New York ya da Tokyo, prensip olarak şehir kurmak en büyük erdem olma geçerliliğini sürdürüyor. Turgut Cansever
- Her yıl 8 Kasım'da kutlanan Dünya Şehircilik Günü, 81. yılında, kent bilimi ve kentlerin- ve diğer yerleşimlerin- geleceğini önemseyen Dünya Şehircilik Günü Kutlama Mesajları herkese kutlu olsun.
- Gelecek nesillerin; şehirlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkan birer medeniyet merkezi olan şehirlerde mutlu ve huzurlu yaşamaları dileğiyle Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyorum.
- Fikirlerimizle güzelleştirdiğimiz ve Gelecek nesillerimize çevre hassasiyetimizi intikal ettirebileceğimiz, doğanın, kültürün, kentlilik bilincinin korunduğu, tüm canlılara yaşama hakkı tanıyan, medeni şehirler kurmak ve yaşatmak bizlerin elinde Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.
- Şehirlerin bağrına hançer gibi saplanan gökdelenlerin olmadığı, hava kirliliğinin yaşanmadığı, su kirliliğinin yaşanmadığı, Gelecek nesillere nefes alınacak çevreci, planlı, yeşil, katılımcı ve yaşanabilir şehirlere vesile olması temennisiyleDünya Şehircilik Günü kutlu olsun.
- Şehirler inşa etmek ve kentsel dönüşüm yapmak, yeni bir anayasa yapmak kadar önemlidir. Şehir çalışmaları sonuç itibariyle en az anayasa kadar hayatımızı etkiler ve yaşamsaldır. Şehirler geçmişimizin, bugünümüzün ve geleceğimizin ortak yaşam alanlarıdır. Bu vesile ile Dünya Şehircilik Günü'nü Kutlarım.