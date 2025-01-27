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Dünya Sağlık Örgütü, tam iyilik halinden önce geçen ifadeler nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü, tam iyilik halinden önce geçen ifadeler nelerdir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün "sağlık" tanımında "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil" ifadesinden sonra, "tam iyilik hâlidir" denmeden önce geçen üç ifadeden biri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün "sağlık" tanımında "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil" ifadesinden sonra, "tam iyilik hâlidir" denmeden önce geçen üç ifadeden biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün "sağlık" tanımında "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil" ifadesinden sonra, "tam iyilik hâlidir" denmeden önce geçen üç ifadeden biri değildir?

HANGİSİ, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN "SAĞLIK" TANIMINDA "SAĞLIK SADECE HASTALIK VE SAKATLIĞIN OLMAYIŞI DEĞİL" İFADESİNDEN SONRA, "TAM İYİLİK HÂLİDİR" DENMEDEN ÖNCE GEÇEN ÜÇ İFADEDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Bedence

B: Ruhça

C: Sosyal yönden

D: Bireysel anlamda

Cevap : D

Sağlığın Tanımı:

Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır: "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir." Bu tanımda bedence ve ruhça iyilik hali sağlığın bilinen yönüdür. "Sosyal yönden tam iyilik hali" yeni ve açıklanması gereken bir kavramdır. Bu kavramı açıklayabilmek için sağlığın sadece kişisel bir olgu olmadığını, toplumsal yönünün de bulunduğunu belirtmek gerekir. Kişinin sosyal yönden tam iyilik halinde olmasının ön koşulu sosyal yaşantısının sağlıklı olmasıdır. Çalışma ve yaşam güvenliğinin sağlanamadığı, iş bulma olasılığının bulunmadığı, gelir dağılım dengesizliğinin yarattığı huzursuzluğun giderilemediği toplumlarda kişinin tam iyilik halinde olması olanaksızdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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