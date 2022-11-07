Dünya Radyoloji günü ne zaman? En güzel Dünya Radyoloji günü sözleri ve mesajları!

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DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Dünya Radyoloji günü 8 Kasım tarihinde kutlanır.

RADYOLOJİ GÜNÜ NEDİR?

Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN, 8 Kasım 1895 tarihinde, X-ışınlarını keşfetti ve insanlığın hizmetine sundu. O günden bugüne Radyoloji yöntemleri, hastalıkların tanı ve tedavisinde hekimlerin gören gözü. Sağlık Sektörümüzün önemli bir parçası, hastalıkların tanı - tedavisinde büyük özveri gerektiren bir alanda görev yapan, Radyoloji Uzmanları, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'nüz kutlu olsun.

EN GÜZEL DÜNYA RADYOLOJİ GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

8 Kasım Dünya Radyoloji gününüz kutlu olsun…

Dünya Radyoloji günü günün kutlu olsun!