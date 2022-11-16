Doğumun 37. gebelik haftasından önce olması durumu prematüre doğum olarak ifade ediliyor. Dünya Prematüre Günü ne zaman olduğu merak ediliyor. Dünya Prematüre Günü ne zaman, hangi gün gündeme geliyor. Peki, Dünya Prematüre Günü ne zaman? Dünya Prematüre Günü ne zaman?

Prematüre bebek doğumu, organ sistemleri tam olarak olgunlaşmadan dünyaya geldiği için bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Dünya Prematüre Günü ne zaman olduğu merak ediliyor. Dünya Prematüre Günü ne zaman, hangi gün olduğu araştırılıyor. Dünya Prematüre Günü ne zaman? Dünya Prematüre Günü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyada ve ülkemizde prematüre bebeklerin sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 2011 senesinden bu yana 17 Kasım ''Dünya Prematüre Günü'' olarak kutlanıyor. Bir bebek 37 haftadan önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor. Erken doğan bebekler pek çok sağlık soruna ile karşılaşma riskine sahiptir ve bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artar.