Dünya Pilotlar Günü ne zaman? Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri! Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları!

Dünya Pilotlar Günü ne zaman? Bugün Dünya Pilotlar Günü. Pilotlar için önemli bir gün olan bugüne özel Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri! Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları sizler için haberimizde yer almaktadır. Peki, Dünya Pilotlar Günü ne zaman? Dünya Pilotlar Günü nedir? İşte detaylar...

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl 26 Nisan günü Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin ilk pilotu olma unvanına sahip Fesa Evrensev'in Türkiye semalarındaki ilk uçuşunu 26 Nisan 1912'de gerçekleştirmesi dolayısıyla 26 Nisan günü "Dünya Pilotlar Günü" olarak seçildi.

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Sen özelsin ve umarım yüzünde kocaman bir gülümseme ile gün boyunca havada yüzersin mutlu yıllar!

Bütün pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlar, emniyetli uçuşlar dilerim.

"Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar" Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü kutlu olsun.

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