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Dünya Nutella günü ne zaman? Dünya Nutella günü sözleri ve mesajları!

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Dünya Nutella günü ne zaman? Dünya Nutella günü sözleri ve mesajları!

5 Şubat, binlerce Nutella hayranının bir araya geldiği 'Dünya Nutella Günü' olarak takvimdeki yerini alıyor. Ülkemizde 10 yıldan uzun süredir kutlanan gün hakkında Dünya Nutella günü ne zaman? Dünya Nutella günü sözleri ve mesajları gibi konular araştırıldı.

DÜNYA NUTELLA GÜNÜ NE ZAMAN?

5 Şubat, binlerce Nutella hayranının bir araya geldiği 'Dünya Nutella Günü' olarak takvimdeki yerini alıyor. İlk defa 1942 yılında Ferrero'nun kurucusu pasta ustası Mr.Pietro Ferrero tarafından yaratılan Nutella, zaman içerisinde tüm dünyada tüketilen ve sevilen markalardan biri haline geldi.

NUTELA SÖZLERİ VE MESAJLARI

Beni yargıla Nutella'nın kavanozu için hissettiğim gerçek aşk.

Tanıştığımıza memnun oldum, ben Nutella şairim.

Nutella yeme arzusu ve diyet arasındaki o ince çizgi: Yapamazsın!

Bu aşk ... Eğer Nutella kavanozunu seninle paylaşıyorsa, emin olabilirsin, bu aşktır!.

sıcak çikolatamı Nutella ile tatlandırıyorum.

...

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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