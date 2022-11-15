Dünya nüfusu kaç oldu 2022? Dünya'nın nüfusu kaç milyar? Dünya nüfusu 8 milyarı geçti mi? Güncel veriler...

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun güncel sayısını açıkladı. Buna göre vatandaşlar, Dünya nüfusu kaç oldu 2022? Dünya'nın nüfusu kaç milyar? Dünya nüfusu 8 milyarı geçti mi? merak etti. Peki, dünyada kaç milyar insan var? Dünyanın yeni nüfusu kaç milyar oldu? İşte detaylar...

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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iklim değişikliği nedeniyle kaynak kıtlığıyla karşı karşıya olan bölgeleri daha fazla zorluğun beklediği konusunda uyararak, dünya nüfusunun bugünden itibaren 8 milyar kişiye ulaştığını duyurdu. Dünya nüfusu kaç oldu 2022? Dünya'nın nüfusu kaç milyar? Dünya nüfusu 8 milyarı geçti mi?

DÜNYA NÜFUSU KAÇ OLDU 2022?

Dünya nüfusu ya da dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını verir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu 7,78 milyarı geçmiştir. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Hominina ırkının Evrim ile Pan (cins)(Şempanze atası) ve Homo(insan atası) yani akıllı düşünen canlı olarak ikiye ayrılmasından sonra 7-8milyon yıl geçtiği tahmin edilmektedir, ilk zekası olan düşünebilen insanlardan beri Şimdiye kadar hesaplamalara göre yaklaşık Dünyada yüzonmilyar (110 000 000 000) insan doğmuştur.

2022 GÜNCEL DÜNYA NÜFUSU KAÇ MİLYAR KİŞİ?

Birleşmiş Milletler (BM) dünya nüfusunun 2022 Kasım ayı itibariyle 8 milyar kişiye ulaştığını açıkladı . BM tahminlerine göre, yiyecek veya su, pil veya benzin olsun, küresel nüfusa 2,4 milyarın daha ekleneceği 2080 yılında kaynaklara erişimin daha da zorlaşacağı bildirilirken, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Nüfus ve Sürdürülebilirlik Direktörü Stephanie Feldstein, "Her insanın yakıta, oduna, suya ve eve ihtiyacı vardır" dedi.

Kilometre taşları

1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır.

2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır.

3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır.

4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır.

5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır.

6 milyara 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.

7 milyara Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu

9,3 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır.

10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır.

12,1 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır.

2080'DE NUFÜS 10 MİLYAR OLACAK

BM nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu 2080'lerde yaklaşık 10,4 milyar insanla zirveye ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.