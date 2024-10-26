Dünya'nın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? Dünyanın dönüş hızı değişir mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Dünya'nın kendi ekseni etrafında geçtiğimiz 600 milyon yıldaki dönüş hızı hakkında hangisi söylenebilir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DÜNYA'NIN KENDİ EKSENİ ETRAFINDA GEÇTİĞİMİZ 600 MİLYON YILDAKİ DÖNÜŞ HIZI HAKKINDA HANGİSİ SÖYLENEBİLİR?

A: Gitgide arttığı

B: Gitgide azaldığı

C: Hiç değişmediği

D: Bir artıp bir azaldığı

Cevap: B