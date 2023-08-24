Dünya'nın en zehirli örümceklerinden 'Argiope Lobata' Türkiye'de görüldü!

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini yemeleriyle bilinen "argiope lobata" örümceği geçtiğimiz yıl Samsun'da görüntülenmişti. O örümcek bu yıl da Gümüşhane'de görüldü. Halkta korku ve panik yaratan örümcek Argiope Lobata ise merak konusu oldu.

Doğal yaşam açısından zenginliğiyle tüm dünyanın merak ettiği bölgelerin başında gelen Karadeniz'de ilginç bir örümcek türü görüntülendi. Çok zehirli olduğu bilinen ve kendi eşlerini yiyerek beslenen "argiope lobata" örümceği Gümüşhane'de fotoğraflandı.

O ZEHİRLİ ÖRÜMCEK ŞİMDİ GÜMÜŞHANE'DE

Argiope lobata, büyük ve çarpıcı renklere sahip olan bir örümcek türüdür. Bu örümcekler, genellikle sarı, siyah, beyaz ve turuncu renkleriyle dikkat çekerler. Dişi Argiope lobata örümcekleri, karakteristik ve karmaşık ağlarıyla tanınır. Bu örümcek türü, halk arasında "yarasa örümceği" veya "Kuzey Amerika bahçe örümceği" olarak da bilinir. Genellikle bitki örtüsü ve çimenlerin yakınında bulunurlar. Argiope lobata örümcekleri, avlarını yakalamak için ağlarını kullanırlar. Ağlarının merkezine oturan örümcek, titreşim algılayıcılarını kullanarak ağa takılan böcekleri tespit eder ve hızla yaklaşır. Zehirli ısırıkları olmasına rağmen, genellikle insanlara zarar vermezler. Bu örümcek türü, böceklerle beslenir ve genellikle bahçelerde, tarlalarda ve doğal yaşam alanlarında bulunurlar.

Sosyal medyada düşen görüntüde tehlikeli örümcek Gümüşhane'de fotoğraflandı. Geçtiğimiz yıl da Samsun'da görülen bu zehirli örümceğin yaşam alanı Türkiye değil.

EŞLERİNİ YİYEN DİŞİLERİYLE MEŞHUR

Araştırılan bilgilere göre Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türü eşini yiyen dişileriyle meşhur.

TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLÜYOR

Dişiler 2,5 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın kısımlar dikkati çekiyor. Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.