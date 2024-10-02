Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait?

Dünya genelinde orduların gücü, uluslararası arenada her zaman ilgi çeken ve tartışılan bir konu olmuştur. Orduların askeri kapasitesi, teknolojik donanımı, stratejik yetenekleri ve insan gücü, küresel politikalar ve güç dengeleri üzerinde büyük bir rol oynuyor. 2024 yılına gelindiğinde, dünya genelindeki en güçlü ordunun hangi ülkeye ait olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, Dünya'nın en güçlü ordusu kim? 2024 Dünya'nın en güçlü ordusu hangi ülkeye ait?

DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜ ORDUSU KİM?

Dünyanın en güçlü ordusu, genellikle askeri kapasite, teknoloji, bütçe, insan gücü ve stratejik etkinlik gibi kriterlere göre değerlendirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) aittir.

2024 DÜNYA'NIN EN GÜÇLÜ ORDUSU HANGİ ÜLKEYE AİT?

1- ABD

2- Rusya

3- Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Birleşik Krallık

7- Japonya

8- Türkiye

9- Pakistan

10- İtalya