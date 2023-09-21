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Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

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Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson, rakibi karşıladığı bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle dalga konusu oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2 farklı geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un performansı eleştirilirken, Danimarkalı stoper yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası ise dalga konusu oldu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Nelsson'un o pozisyonuna ait görüntü, dünyaca ünlü hesaplar tarafından paylaşıldı. Videoya kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.

Görüntüyü paylaşan dünyaca ünlü hesaplardan bazıları:

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

O anlara ait kareler:

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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