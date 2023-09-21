Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson, rakibi karşıladığı bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle dalga konusu oldu.