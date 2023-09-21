Dünya, Nelsson'u konuşuyor! Galatasaray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde dalga konusu oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson, rakibi karşıladığı bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle dalga konusu oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 2 farklı geriye düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un performansı eleştirilirken, Danimarkalı stoper yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası ise dalga konusu oldu.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada Nelsson'un o pozisyonuna ait görüntü, dünyaca ünlü hesaplar tarafından paylaşıldı. Videoya kısa süre içinde binlerce yorum yapıldı.
Görüntüyü paylaşan dünyaca ünlü hesaplardan bazıları:
O anlara ait kareler:
Kaynak: Haberler.com / Futbol