Hayvan hakları söz konusu olduğunda her gün akıl almaz hak ihlalleriyle karşılaştığımız dünyada bugün, dünya maymunlar günü. Peki, Dünya Maymunlar günü nedir? Dünya Maymunlar günü nasıl ortaya çıktı? Maymun beslemek neden yasak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Dünya Maymunlar günü dünyada pek çok farklı ulusta maymunlara farkındalık oluşturmak için her yıl kutlanıyor. Program kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Peki, Dünya Maymunlar günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Maymun beslemek neden yasak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA MAYMUNLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Maymun Günü, maymunlar için farkındalığın yaygınlaştırılması, onlara sevgi gösterilmesi ve onların bakımı için oluşturulmuş uluslararası bir gündür. Maymunlar; ilginç, sevimli, yaramaz, meraklı ve zeki canlılardır. Maymunlar; Primatlar takımından olan memeli bir hayvan türüdür.

Bu tanım biyolojide yaygın olarak maymunların da içinde bulunduğu tarsierler, lemurlar, insanlar ve bilinen daha 260 primatı da içine alır.

DÜNYA MAYMUNLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Maymunlar Gününün ilk kez 2000 yılında uluslararası üne sahip karikatürist Casey Sorrow ve Amerikalı sanatçı Eric Millikin tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandı. İlk yıllarda bu sanatçıların eserlerinde yer verilirken, sonrasında hayvan ticareti, azalan maymun nüfusu ve maymunlar ile ilgili konularda ülkeler bazında çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

MAYMUN BESLEMEK NEDEN YASAK?

Maymunların AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırma durumları dolayısıyla toplum sağlığı açısından tehlikeli olduğu düşünülmektedir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yırtıcıların beslenmesi yasaktır. Yırtıcılar arasında yer alan maymun türlerinin ayrıca yurda getirilmesi de yasaktır.