Dünya Limit Günü nedir? Dünya Limit Günü ne zaman kutlanıyor?
Her yıl dünyanın doğal kaynaklarını ve insanların kullanımlarını ölçerek o yıla ait "Dünya Limit Aşımı Günü"nü hesaplayan Küresel Ayak İzi Ağı (GFN), 2022 yılına ait doğal kaynakların 28 Temmuz itibarıyla bitip 29 Temmuz'dan itibaren gelecek yıla borçlanılmaya başlanacağını duyurdu. Dünya Limit Günü hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Dünya Limit Günü nedir? Dünya Limit Günü ne zaman kutlanıyor?
Küresel Ayak İzi Ağı'nın doğal kaynakları ve insanların kaynak kullanımını ölçerek hesapladığı Dünya Limit Aşımı Günü, bu yıl 28 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Dünya Limit Günü nedir? Dünya Limit Günü ne zaman kutlanıyor?
DÜNYA LİMİT GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Küresel Ayak İzi Ağı'nın doğal kaynakları ve insanların kaynak kullanımını ölçerek hesapladığı Dünya Limit Aşımı Günü, bu yıl 28 Temmuz olarak belirlendi.
Dünya Limit Aşımı Günü (Earth Overshoot Day), belirli bir yılda insanlığın ekolojik kaynaklara olan talebinin, dünyanın o yılda yeniden üretebileceği miktarı aştığı tarihi işaret eder. Ekolojik ayak izimizin en net göstergesi olan bu tarih, tamamı insan kaynaklı faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisini en açık ortaya koyan geri sayımlardan biridir. Ekolojik ayak izimiz arttıkça bu tarih de erkene çekilir. Sadece bir yıl öncesinde, 2020'de Limit Aşım Günü 22 Ağustos olarak belirlenmişti. Bu sene tüketimin artmasıyla bu tarih neredeyse bir ay önceye çekildi.
Yıl Dünya Limit Aşma Günleri
1971 / 25 Aralık
1975 / 4 Aralık
1980/8 Kasım
1985 / 8 Kasım
1990 / 14 Ekim
1995 / 7 Ekim
2000 /25 Eylül
2005 / 26 Ağustos
2010 / 8 Ağustos
2015 / 5 Ağustos
2020 / 22 Ağustos
2022 / 28 Temmuz