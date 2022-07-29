Küresel Ayak İzi Ağı'nın doğal kaynakları ve insanların kaynak kullanımını ölçerek hesapladığı Dünya Limit Aşımı Günü, bu yıl 28 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Dünya Limit Günü nedir? Dünya Limit Günü ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA LİMİT GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Küresel Ayak İzi Ağı'nın doğal kaynakları ve insanların kaynak kullanımını ölçerek hesapladığı Dünya Limit Aşımı Günü, bu yıl 28 Temmuz olarak belirlendi.

Dünya Limit Aşımı Günü (Earth Overshoot Day), belirli bir yılda insanlığın ekolojik kaynaklara olan talebinin, dünyanın o yılda yeniden üretebileceği miktarı aştığı tarihi işaret eder. Ekolojik ayak izimizin en net göstergesi olan bu tarih, tamamı insan kaynaklı faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisini en açık ortaya koyan geri sayımlardan biridir. Ekolojik ayak izimiz arttıkça bu tarih de erkene çekilir. Sadece bir yıl öncesinde, 2020'de Limit Aşım Günü 22 Ağustos olarak belirlenmişti. Bu sene tüketimin artmasıyla bu tarih neredeyse bir ay önceye çekildi.

Yıl Dünya Limit Aşma Günleri

1971 / 25 Aralık

1975 / 4 Aralık

1980/8 Kasım

1985 / 8 Kasım

1990 / 14 Ekim

1995 / 7 Ekim

2000 /25 Eylül

2005 / 26 Ağustos

2010 / 8 Ağustos

2015 / 5 Ağustos

2020 / 22 Ağustos

2022 / 28 Temmuz