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Dünya kupasında bugün maç yok mu? 29 Kasım 2022

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Dünya kupasında bugün maç yok mu? 29 Kasım 2022

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün kimin maçı var? Dünya kupasında bugün maç yok mu? Sorularının cevap arıyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maç fikstüründe bu akşam A ve B gruplarında 2 önemli karşılaşma yer alıyor. Peki Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm konuya dair tüm merak edilenler....

2022 Katar Dünya Kupası'nda bugün (29 Kasım Salı günü) A ve B Grup maçları oynanacak. Ekvador-Senegal, Hollanda-Katar, Galler-İngiltere ve İran-ABD maçlarının ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak. Peki, Dünya kupasında bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2022 Katar Dünya kupasının fikstürü...

DÜNYA KUPASINDA BUGÜN MAÇ YOK MU?

18.00: (A Grubu) Ekvador-Senegal / TRT 1

18.00: (A Grubu) Hollanda-Katar / TRT Spor

22.00: (B Grubu) Galler-İngiltere / TRT 1

22.00: (B Grubu) İran-ABD / TRT Spor

2022 Dünya Kupası A Grubu puan durumu :

Hollanda / 4 puan

Ekvador / 4 puan

Senegal / 3 puan

Katar / 0 puan

2022 Dünya Kupası B Grubu puan durumu:

İngiltere / 4 puan

İran / 3 puan

ABD / 2 puan

Galler / 1 puan

2022 DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ

29 KASIM SALI

  • 18.00: Hollanda - Katar
  • 18.00: Ekvador - Senegal
  • 22.00: Galler - İngiltere
  • 22.00: İran - ABD

30 KASIM ÇARŞAMBA

  • 18.00: Tunus - Fransa
  • 18.00: Avustralya - Danimarka
  • 22.00: Polonya - Arjantin
  • 22.00: Suudi Arabistan - Meksika

1 ARALIK PERŞEMBE

  • 18.00: Hırvatistan - Belçika
  • 18.00: Kanada - Fas
  • 22.00: Japonya - İspanya
  • 22.00: Kosta Rika - Almanya

2 ARALIK CUMA

  • 18.00: Güney Kore - Portekiz
  • 18.00: Gana - Uruguay
  • 22.00: Kamerun - Brezilya
  • 22.00: Sırbistan - İsviçre
Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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