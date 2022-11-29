Dünya kupasında bugün maç yok mu? 29 Kasım 2022

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, 'Bugün kimin maçı var? Dünya kupasında bugün maç yok mu? Sorularının cevap arıyor. Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası maç fikstüründe bu akşam A ve B gruplarında 2 önemli karşılaşma yer alıyor. Peki Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm konuya dair tüm merak edilenler....