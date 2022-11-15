Heyecanla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Futbol severler ilk gün maçlarını gününde ve saatinde canlı izlemek için, Dünya kupasına kaç gün kaldı 2022? FIFA 2022 Dünya Kupası'na kaç gün var? Dünya kupası 20 Kasım Pazar günü mü başlıyor? araştırması yapıyor. Peki, Dünya kupası maçlarına kaç gün var? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, Dünya kupasına kaç gün kaldı 2022? FIFA 2022 Dünya Kupası'na kaç gün var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASINA KAÇ GÜN KALDI?

2022 Dünya Kupası'nın ilk maçı 20 Kasım Pazar günü oynanacak. Yani Dünya Kupası'na 5 gün kalmıştır. 5 gün sonra Dünya kupası ilk maçları oynanacaktır.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.