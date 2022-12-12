2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale doğru yaklaşıyoruz. Son 4'e kalan Arjantin, Hırvatistan, Fransa ve Fas finale çıkmak için mücadele edecek. Futbol severler yarı final maçları ne zaman başlayacak merak ediyor. Peki, Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas yarı final maçı hangi gün? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan ve Fransa-Fas yarı final maçı hangi gün? Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK, FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Luseyl şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Yarı final eşleşmesi ve tarihi şöyle:

Arjantin-Hırvatistan : 13 Aralık Salı 2022

13 Aralık Salı 2022 Fransa-Fas : 14 Aralık Çarşamba 2022

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası yarı final maçları 13-14 Aralık tarihinde oynanacak. İlk maç yarın Arjantin-Hırvatistan arasında oynanacak. Diğer yarı final maçı ise Fransa-Fas arasında 14 Aralık tarihinde oynanacaktır.