Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Fas - Fransa yarı final maçı ne zaman oynanacak? Fas - Fransa yarı final maçı bugün mü, yarın mı?

Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da vatandaşlar tarafından Fas - Fransa yarı final maçı bugün mü, yarın mı? Sorusu Ve Fas - Fransa yarı final maçı ne zaman oynanacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, Fas - Fransa yarı final maçı bugün mü, yarın mı? Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Fas - Fransa yarı final maçı ne zaman oynanacak?

2022 Dünya kupası Katar'da düzenlenirken karşılaşmalar, yarı final maçları ile devam ediyor. Karşılaşmalar devam ederken en çok merak edilen sorular arasında Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Sorusu gündemde yerini alıyor. Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Sorusunu merak eden futbolseverler için yanıtladık. Peki, Fas - Fransa yarı final maçı bugün mü, yarın mı? Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman? Fas - Fransa yarı final maçı ne zaman oynanacak?

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

14 Aralık Çarşamba günü Fransa - Fas arasında oynanacak olan karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Yarı Final maçı, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak ve maç TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI FİNALE KİM, HANGİ TAKIM ÇIKTI?

Yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0'lık bir üstünlükle kazanan Arjantin, 2022 Dünya kupası ilk finalisti oldu. Dünya kupasının ikinci finalisti ise 14 Aralık tarihinde Fransa - Fas arasında oynanacak olan karşılaşma ile birlikte belli olacak.