2022 Dünya Kupası yarı final maçlarından sonra üçüncülük maçı oynanacak. Arjantin - Hırvatistan ve Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelelerinden sonra oynanacak olan Dünya Kupası 3.lük maçı hangi iki takım arasından oynanacak merak konusu. Peki, Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası 3. maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası yarı final maçlarından sonra üçüncülük maçı oynanacak. Arjantin - Hırvatistan ve Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelelerinden sonra oynanacak olan Dünya Kupası 3.lük maçı hangi iki takım arasından oynanacak merak konusu. Peki, Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası 3. lük maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar..

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası üçüncülük maçı 17 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak. 3.lük maçı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

DÜNYA KUPASI YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Dünya Kupası yarı finalistleri ve müsabaka programı şu şekildedir:

Arjantin - Hırvatistan | 13 Aralık 2022 | 22.00

Fransa - Fas | 14 Aralık 2022 | 22.00