Dünya kupası toplu maç sonuçları! 24 Kasım Dünya kupası bütün maç sonuçları!
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DÜNYA KUPASI TOPLU MAÇ SONUÇLARI
F Grubu
Belçika 1 – 0 Kanada
Fas 0 – 0 Hırvatistan
E Grubu
İspanya 7 - 0 Kosta Rika
Almanya 1 – 2 Japonya
D Grubu
Fransa 4 - 1 Avustralya
C Grubu
Meksika 0 – 0 Polonya