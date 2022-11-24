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Dünya kupası toplu maç sonuçları! 24 Kasım Dünya kupası bütün maç sonuçları!

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Dünya kupası toplu maç sonuçları! 24 Kasım Dünya kupası bütün maç sonuçları!

Dünya kupası heyecanı tüm dünyada hız kesmeden devam ederken vatandaşlar Dünya kupası toplu maç sonuçları merak ediyor ve arama motorları üzerinde araştırıyor. Dünya kupası toplu maç sonuçları birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. İşte Dünya kupası toplu maç sonuçları! 24 Kasım Dünya kupası bütün maç sonuçları!

Dünya kupasına dair birçok detay merak edilirken birçok kişi tarafından Dünya kupası toplu maç sonuçları merak konusu haline geldi. Birçok sporsever Dünya kupası toplu maç sonuçlarını merak ediyor ve araştırıyor. İşte Dünya kupası toplu maç sonuçları! 24 Kasım Dünya kupası bütün maç sonuçları!

DÜNYA KUPASI TOPLU MAÇ SONUÇLARI

F Grubu

Belçika 1 – 0 Kanada

Fas 0 – 0 Hırvatistan

E Grubu

İspanya 7 - 0 Kosta Rika

Almanya 1 – 2 Japonya

D Grubu

Fransa 4 - 1 Avustralya

C Grubu

Meksika 0 – 0 Polonya

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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