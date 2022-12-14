Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?

2022 Katar Dünya kupası Yarı final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finalin ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 lık net skor ile gecen Arjantin adını Finale yazdıran ilk takım oldu. Kupada bir sürprize imza atan Fas ise bugün Fransa ile karşılaşacak ve müsabaka sonrası finale çıkan ikinci takı beli olacak.? Peki, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya kupasını en çok hangi ülke kazandı? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...

2022 Katar Dünya kupasında Yarı final müsabakaları tamlamıyor. Hırvatistan'ı (3-0) lık net bir skor ile yenen Arjantin Dünya Kupasında adını Finale yazdıran ilk ekip oldu. Kupada ikinci finalist ise bugün oynanacak Fas- Fransa müsabakası sonrası beli olacak. Futbol severler ise dünya kupası tarihinde en çok gol atan futbolcuların kim olduğunu ve Kupayı en çok müzense götüren ülkenin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya kupasını en çok hangi ülke kazandı? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPSINI EN ÇOK HANGİ ÜLKE KAZANDI?

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2018 yılları arasında 21 kez oynanan Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım Brezilya. Güney Amerika ülkesi, 5 kez kupayı kazandı. İtalya ve Almanya ise dörder kez kupayı kaldırdı. Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Kupayı bu zamana kadar 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan ise şampiyon çıkmadı.

DÜNYA KUPASINDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?

ÜLKEFUTBOLCU

Almanya Miroslav Klose 2002, 2006, 2010, 201416 GOL

Brezilya Ronaldo 1994, 1998, 2002, 2006 15 19 0.79 15 GOL

Almanya Gerd Müller 1970, 1974 14 13 1.08 14 GOL

Fransa Just Fontaine 1958 13 6 2.1713 GOL

Brezilya Pelé 1958, 1962, 1966, 1970 12 14 0.8612 GOL

6 gol

Arjantin Mario Kempes

Avusturya Erich Probst

Brezilya Bebeto

Brezilya Rivelino

Bulgaristan Hristo Stoiçkov

Kolombiya James Rodríguez

Hırvatistan Davor Šuker

Fransa Thierry Henry

Almanya Helmut Haller

Almanya Lothar Matthäus

Almanya Max Morlock

Gana Asamoah Gyan

Macaristan György Sárosi

İtalya Salvatore Schillaci

Hollanda Arjen Robben

Hollanda Wesley Sneijder

Hollanda Dennis Bergkamp

Hollanda Rob Rensenbrink

Hollanda Robin van Persie

Polonya Zbigniew Boniek

Rusya Oleg Salenko

İsviçre Josef Hügi

Uruguay Diego Forlán

5 gol

Avustralya Tim Cahill

Avusturya Hans Krankl

Belçika Marc Wilmots

Brezilya Garrincha

Brezilya Romário

Brezilya Zico

Kamerun Roger Milla

Çekoslovakya Tomáš Skuhravy

Danimarka Jon Dahl Tomasson

İngiltere Geoff Hurst

Fransa Michel Platini

Fransa Zinedine Zidane

Almanya Franz Beckenbauer

Almanya Lukas Podolski

Macaristan Gyula Zsengellér

İtalya Alessandro Altobelli

İtalya Silvio Piola

Hollanda Johan Neeskens

Kuzey İrlanda Peter McParland

Sovyetler Birliği Valentin Ivanov

İspanya Emilio Butragueño

İspanya Raúl González

İspanya Fernando Hierro

İspanya Fernando Morientes

İsveç Kennet Andersson

İsveç Henrik Larsson

Amerika Birleşik Devletleri Landon Donovan

Uruguay Pedro Cea

Uruguay Juan Alberto Schiaffino