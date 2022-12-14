Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya Kupası'nı en fazla kazanan ülke hangisi?
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2022 Katar Dünya kupası Yarı final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finalin ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 lık net skor ile gecen Arjantin adını Finale yazdıran ilk takım oldu. Kupada bir sürprize imza atan Fas ise bugün Fransa ile karşılaşacak ve müsabaka sonrası finale çıkan ikinci takı beli olacak.? Peki, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya kupasını en çok hangi ülke kazandı? İşte konu hakkına tüm merak edilenler...
2022 Katar Dünya kupasında Yarı final müsabakaları tamlamıyor. Hırvatistan'ı (3-0) lık net bir skor ile yenen Arjantin Dünya Kupasında adını Finale yazdıran ilk ekip oldu. Kupada ikinci finalist ise bugün oynanacak Fas- Fransa müsabakası sonrası beli olacak. Futbol severler ise dünya kupası tarihinde en çok gol atan futbolcuların kim olduğunu ve Kupayı en çok müzense götüren ülkenin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular kimler? Dünya kupasını en çok hangi ülke kazandı? Detaylar haberimizde...
DÜNYA KUPSINI EN ÇOK HANGİ ÜLKE KAZANDI?
İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2018 yılları arasında 21 kez oynanan Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım Brezilya. Güney Amerika ülkesi, 5 kez kupayı kazandı. İtalya ve Almanya ise dörder kez kupayı kaldırdı. Arjantin, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Kupayı bu zamana kadar 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan ise şampiyon çıkmadı.
DÜNYA KUPASINDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?
ÜLKEFUTBOLCU
Almanya Miroslav Klose 2002, 2006, 2010, 201416 GOL
Brezilya Ronaldo 1994, 1998, 2002, 2006 15 19 0.79 15 GOL
Almanya Gerd Müller 1970, 1974 14 13 1.08 14 GOL
Fransa Just Fontaine 1958 13 6 2.1713 GOL
Brezilya Pelé 1958, 1962, 1966, 1970 12 14 0.8612 GOL
6 gol
Arjantin Mario Kempes
Avusturya Erich Probst
Brezilya Bebeto
Brezilya Rivelino
Bulgaristan Hristo Stoiçkov
Kolombiya James Rodríguez
Hırvatistan Davor Šuker
Fransa Thierry Henry
Almanya Helmut Haller
Almanya Lothar Matthäus
Almanya Max Morlock
Gana Asamoah Gyan
Macaristan György Sárosi
İtalya Salvatore Schillaci
Hollanda Arjen Robben
Hollanda Wesley Sneijder
Hollanda Dennis Bergkamp
Hollanda Rob Rensenbrink
Hollanda Robin van Persie
Polonya Zbigniew Boniek
Rusya Oleg Salenko
İsviçre Josef Hügi
Uruguay Diego Forlán
5 gol
Avustralya Tim Cahill
Avusturya Hans Krankl
Belçika Marc Wilmots
Brezilya Garrincha
Brezilya Romário
Brezilya Zico
Kamerun Roger Milla
Çekoslovakya Tomáš Skuhravy
Danimarka Jon Dahl Tomasson
İngiltere Geoff Hurst
Fransa Michel Platini
Fransa Zinedine Zidane
Almanya Franz Beckenbauer
Almanya Lukas Podolski
Macaristan Gyula Zsengellér
İtalya Alessandro Altobelli
İtalya Silvio Piola
Hollanda Johan Neeskens
Kuzey İrlanda Peter McParland
Sovyetler Birliği Valentin Ivanov
İspanya Emilio Butragueño
İspanya Raúl González
İspanya Fernando Hierro
İspanya Fernando Morientes
İsveç Kennet Andersson
İsveç Henrik Larsson
Amerika Birleşik Devletleri Landon Donovan
Uruguay Pedro Cea
Uruguay Juan Alberto Schiaffino