2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Son 16 maçları öncesi futbolseverler Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı, çift maç mı? 2022 Dünya Kupası son 16 turu rövanş var mı? Merak ediyor.

Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı? 2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Son 16 maçları öncesi futbolseverler Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı, çift maç mı? 2022 Dünya Kupası son 16 turu rövanş var mı? Merak ediyor. İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI SON 16 TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

Dünya Kupası son16 turu maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. 16 takım tek maç sonucuna göre çeyrek finale yükselecektir.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.

SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Portekiz

Fransa

Brezilya

Hollanda

Senegal

İngiltere

ABD

Avustralya

Arjantin

Polonya

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ SON DURUM

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ