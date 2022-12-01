Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı, çift maç mı? 2022 Dünya Kupası son 16 turu rövanş var mı?
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2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Son 16 maçları öncesi futbolseverler Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı, çift maç mı? 2022 Dünya Kupası son 16 turu rövanş var mı? Merak ediyor.
Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı? 2022 Dünya Kupası grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Son 16 maçları öncesi futbolseverler Dünya Kupası son 16 turu tek maç mı, çift maç mı? 2022 Dünya Kupası son 16 turu rövanş var mı? Merak ediyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası son16 turu maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. 16 takım tek maç sonucuna göre çeyrek finale yükselecektir.
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.
- Portekiz
- Fransa
- Brezilya
- Hollanda
- Senegal
- İngiltere
- ABD
- Avustralya
- Arjantin
- Polonya
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı