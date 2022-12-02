2022 Katar Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri

2022 Katar Dünya Kupası'nda gruptan çıkan takımlar belli olmaya başladı. Peki, 2022 Katar Dünya kupası Son 16 turuna kimler kaldı, hangi ekipler turnuvaya veda etti? Son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Üçüncü karşılaşmaların bitimiyle son 16 turu eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Peki, Son 16 turuna kimler kaldı, hangi ekipler turnuvaya veda etti? Detaylar haberimizde...

2022 DÜNYA KUPASINDA SON 16 TURUNA KİMLER KALDI?

Hollanda

ABD

İngiltere

Senegal

Arjantin

Avustralya

Fransa

Polonya

Fas

İspanya

Japonya

Hırvatistan

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İngiltere - Senegal

Arjantin - Avustralya

Fransa - Polonya

Fas - İspanya

Japonya - Hırvatistan

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASINA KİMLER VEDA ETTİ?

Turnuvaya veda eden takımlar: Katar, Ekvador, İran, Galler, Kanada, Danimarka, Tunus, Meksika, Suudi Arabistan, Belçika.

DÜNYA KUPASI ÇEYLEK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya

İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya

Japonya - Hırvatistan / G1 - H2

Fas - İspanya / H1 - G2

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak.