2022 Katar Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri
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2022 Katar Dünya Kupası'nda gruptan çıkan takımlar belli olmaya başladı. Peki, 2022 Katar Dünya kupası Son 16 turuna kimler kaldı, hangi ekipler turnuvaya veda etti? Son 16 tur maçları ne zaman oynanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
FİFA 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Üçüncü karşılaşmaların bitimiyle son 16 turu eşleşmeleri de belli olmaya başladı. Peki, Son 16 turuna kimler kaldı, hangi ekipler turnuvaya veda etti? Detaylar haberimizde...
- Hollanda
- ABD
- İngiltere
- Senegal
- Arjantin
- Avustralya
- Fransa
- Polonya
- Fas
- İspanya
- Japonya
- Hırvatistan
- İngiltere - Senegal
- Arjantin - Avustralya
- Fransa - Polonya
- Fas - İspanya
- Japonya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
Turnuvaya veda eden takımlar: Katar, Ekvador, İran, Galler, Kanada, Danimarka, Tunus, Meksika, Suudi Arabistan, Belçika.
- Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya
- İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya
- Japonya - Hırvatistan / G1 - H2
- Fas - İspanya / H1 - G2
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak.