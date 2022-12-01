Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? İşte son 16 eşleşmeleri!

Dünya kupası heyecanı tüm hızırla devam ederken bir yandan da oynanan maçların ardından futbolseverler tarafından Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? İşte son 16 eşleşmeleri!