Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? İşte son 16 eşleşmeleri!
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Dünya kupası heyecanı tüm hızırla devam ederken bir yandan da oynanan maçların ardından futbolseverler tarafından Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? İşte son 16 eşleşmeleri!
Dünya kupasında son 16'ya kalan takımların eşleşmeleri, sporseverler tarafından merak konusu haline geldi ve Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? Soruları ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl? Son 16 eşleşmelerinde hangi takım, kimle oynayacak? İşte son 16 eşleşmeleri!
İşte oynanan Dünya kupası maçları arasında belli olanlar şimdilik bu kadar.
Hollanda - ABD - 3 Aralık(18:00)
Arjantin - Avustralya - 3 Aralık (22:00)
Fransa - Polonya - 4 Aralık (18:00)
İngiltere - Senegal - 4 Aralık (22:00)
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.
Portekiz
Fransa
Brezilya
Hollanda
Senegal
İngiltere
ABD
Avustralya
Arjantin
Polonya