Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen ülkeler hangileri?
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2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken yakında son 16 turu maçları başlayacak. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası'nda hangi ülkeler son 16 turuna yükseldi? İşte, Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar, ülkeler hangileri? Yanıtı...
Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken yakında son 16 turu maçları başlayacak. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası'nda hangi ülkeler son 16 turuna yükseldi? İşte, Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar, ülkeler hangileri? İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.
- Portekiz
- Fransa
- Brezilya
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı