Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen ülkeler hangileri?

2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken yakında son 16 turu maçları başlayacak. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası'nda hangi ülkeler son 16 turuna yükseldi? İşte, Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar, ülkeler hangileri? Yanıtı...

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? 2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken yakında son 16 turu maçları başlayacak. Peki, Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Son 16'ya yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası'nda hangi ülkeler son 16 turuna yükseldi? İşte, Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar, ülkeler hangileri? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çarpraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.

SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR YÜKSELMEYİ GARANTİLEDİ?

Portekiz

Fransa

Brezilya

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ