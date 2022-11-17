2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler kupada şampiyona verilecek ödülü merak etti. Peki, Dünya Kupası şampiyonluk ödülü ne, birinciye ne verilecek? Dünya Kupası 1. lik 2. lik ve 3. lük ödülleri ne kadar, kaç milyon dolar? İşte detaylar...

Dünya kupasında 1. ye ne verilecek? Dünya Kupası kaç milyon dolar? Dünya Kupası şampiyonuna kaç milyon dolar veya Euro verilecek? Dünya Kupası şampiyonluk ödülü ne kadar? Bilgiler sizlerle...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takım Dünya Kupası'nın yanı sıra 42 milyon dolar para ödülü kazanacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ NE KADAR?

2022 Dünya kupası para ödülleri belli oldu. İşte tüm verilecek ödüller:

Şampiyona verilecek para ödülü : 42 milyon dolar

Finaliste verilecek para ödülü : 30 milyon dolar

Üçüncüye verilecek para ödülü : 27 milyon dolar

Dördüncüye verilecek para ödülü : 25 milyon dolar

Çeyrek finale çıkanlara verilecek para ödülü : 17 milyon dolar

Son 16'ya katılanlara verilecek para ödülü : 13 milyon dolar

Dünya Kupasına katılım sağlayan ülkelere verilecek para ödülü : 9 milyon dolar

Buna göre şampiyon takım 42 milyon doları ülkesine götürecek. 2. olan takım 30 milyon dolar kazanırken, 3. olan takım ise 27 milyon dolar kazanacak.