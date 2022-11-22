2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak. 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Dünya kupasının am maddesi merak ediliyor. Peki, Dünya kupası saf altın mı, değeri ne kadar?

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Katar'da organize edilecek 2022 Dünya Kupası heyecanı başlıyor. 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Peki, Dünya kupası saf altın mı, değeri ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI SAF ALTIN MI, DEĞERİ NE KADAR?

2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak. 20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında üstünlük kura takımlar bu kez finalde mücadele etmeye hak kazanacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.

DÜNYA KUPASI SAF ALTIN MI?

Dünya Kupası'nın değeri 20 milyon dolardır. Güncel kur ile hesaplandığında Dünya Kupası'nın değerinin 372 milyon TL olduğunu söyleyebiliriz.