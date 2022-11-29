Dünya Kupası puan durumu! Güncel Dünya Kupası grupları puan durumu! Dünya Kupası gruptan kim çıktı?

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası puan durumu! Katar Dünya Kupası A-B-C-D-E-F-G-H gruplar puan durumu kaç? Dünya Kupası gruptan kim çıktı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası puan durumu! Katar Dünya Kupası A-B-C-D-E-F-G-H gruplar puan durumu kaç? Dünya Kupası gruptan kim çıktı?soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI 2022 PUAN DURUMU!

A grubu

B grubu

C grubu

D grubu

E grubu

F grubu

G grubu

H grubu

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.