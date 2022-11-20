Dünya Kupası'nı hangi kanal veriyor? Dünya Kupası maçları nereden izlenir? Dünya Kupası maçları nasıl izlenir?

Dünya Kupası maçlarını hangi kanal veriyor merak edilmekte. 2022 Dünya Kupası maçları bu akşam başlıyor. Katar'da 1 ay sürecek olan Dünya Kupası maçını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Peki, Dünya Kupasını hangi kanal verecek? Dünya Kupası maçları nereden izlenir? Dünya Kupası maçları nasıl izlenir?

Dünya Kupası'nı hangi kanal verecek? Dünya Kupası maçlarını hangi kanal veriyor merak konusuydu. 2022 Dünya Kupası maçları bu akşam başlıyor. Katar'da 1 ay sürecek olan Dünya Kupası maçını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Peki, Dünya Kupasını hangi kanal verecek? Dünya Kupası maçları nereden izlenir? Dünya Kupası maçları nasıl izlenir? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI'NI HANGİ KANAL VERİYOR?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor. TRT 1'den Dünya Kupası maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI NE KADAR SÜRECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.