1930 yılından beri 4 senede bir gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı bu sene tekrar başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası hakkında merak edilenler var. Futbolseverler sıkı sıkıya takip edeceği Dünya Kupası'nda en çok hangi ülke takımının kazandığını merak ediyor. Peki, Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Dünya Kupası'nı hangi takım en fazla kazandı? İşte detaylar...

Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az zaman kala futbolseverler arama motorlarında Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Dünya Kupası'nı hangi takım en fazla kazandı? soruları aratılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NI EN ÇOK HANGİ ÜLKE KAZANDI?

FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. 1930'daki ilk turnuvadan beri, II. Dünya Savaşı sebebiyle gerçekleştirilemeyen 1942 ve 1946 yılları dışında dört yılda bir düzenlenmektedir. Günümüze kadar düzenlenmiş olan toplam 21 turnuvada 8 farklı takım şampiyonluğa ulaşmıştır. Her turnuvaya katılmış olan tek takım konumundaki Brezilya, kazandığı beş şampiyonluk ile kupanın en başarılı takımıdır. İtalya ve Almanya dörder; Arjantin, Fransa ve Uruguay ikişer; İngiltere ve İspanya ise birer şampiyonluk kazanmıştır. Son şampiyon, 2018'deki turnuvada şampiyon olan Fransa'dır.