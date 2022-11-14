Dünya Kupası neden kışın oynanıyor? Dünya Kupası neden Kasım'da? Dünya Kupası neden yazın değil?

Dünya Kupası neden kasımda merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası bu sene Kasım ayında düzenlenecek. 4 yılda bir düzenlen Dünya Kupası her zaman yaz aylarında yapılırdı. Bu sene kış mevsiminde düzenlenecek Dünya Kupası'nın neden kışın oynandığı merak edilmekte. Peki, Dünya Kupası neden yazın değil? Dünya Kupası neden kışın oynanıyor? Dünya Kupası neden kasımda?

Dünya Kupası neden kışın? Dünya Kupası neden kasımda merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası bu sene Kasım ayında düzenlenecek. 4 yılda bir düzenlen Dünya Kupası her zaman yaz aylarında yapılırdı. Bu sene kış mevsiminde düzenlenecek Dünya Kupası'nın neden kışın oynandığı merak edilmekte. Peki, Dünya Kupası neden yazın değil? Dünya Kupası neden kasımda? Dünya Kupası neden kışın? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI NEDEN KASIM'DA?

Katar sıcak iklime sahip bir ülke olduğu için bu sene Dünya Kupası Kasım ayında yapılmaktadır. Dünya Kupası'nın kışın oynanmasının sebebi yazın Katar'daki yüksek sıcaklıklardır.

4 yılda bir yapılan FIFA Dünya Kupası turnuvaları normalde yaz aylarında başlamaktadır. Örneğin 2018 dünya kupası 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. 2014 dünya kupası 12 Haziran 2014 ile 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında oynanmıştı.

Bu yıl yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası ise 21 Kasım'da başlayacak. Bunun nedeni ise turnuvanın Katar ülkesinde düzenleniyor olmasıdır. Bildiğiniz gibi Katar oldukça sıcak bir ülke, haliyle yaz aylarında çok daha sıcak oluyor. Futbolcular yaz aylarında aşırı sıcakta futbol oynamamaları için turnuva Kasım ayına ertelenmiştir. Yani tamamen ülkenin kavurucu sıcaklara sahip olmasından dolayı turnuva 2-3 ay sonra yapılacaktır.

Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir: