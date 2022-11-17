Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler Dünya Kupası neden Katar'da? 2022 Dünya Kupası neden Katar'da oynanıyor? Merak ediyorlar.

Dünya Kupası neden Katar'da? Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler Dünya Kupası neden Katar'da? 2022 Dünya Kupası neden Katar'da oynanıyor? Merak ediyorlar. İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI NEDEN KATAR'DA?

Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ilk Dünya Kupası organizasyonu olan bu turnuva bünyesinde çeşitli ilkleri ve sonları barındırmaktadır. Öncelikle Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası'dır. Turnuvanın ayrıca Orta Doğu'daki ilk, Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'daki ikinci Dünya Kupası olma özellikleri bulunmaktadır. Bu turnuvanın bir diğer farkı, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası olmasıdır, çünkü 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması kararı alınmıştır.

Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirileceği için Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ve Kuzey yarımkürede sonbaharda başlayacak olan ilk turnuva olacaktır. Turnuva nedeniyle Avrupa başta olmak üzere devam eden liglere ara verilmiştir. Bu nedenle organizasyon yaklaşık 29 günlük, yani diğerlerinden biraz daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.