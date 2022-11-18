Dünya Kupası ne zaman bitiyor? 2022 Dünya Kupası ne zaman bitecek? Dünya Kupası ne kadar sürecek? Dünya Kupası bitiş tarihi!

Dünya Kupası ne zaman bitiyor ve Dünya Kupası ne kadar sürecek merak ediliyor. Dünya Kupasının bitiş tarihi ile ligler de tekrar başlamış olacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitecek? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte, Dünya Kupası ne kadar sürecek? Yanıtı haberimizde...

Dünya Kupası ne zaman bitiyor? Dünya Kupası bitiş tarihi ile birlikte Süper Lig'te maç heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Peki, Dünya Kupası ne zaman bitecek? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? İşte, Dünya Kupası ne kadar sürecek? Dünya Kupası maç takvimi haberimizde...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Dünya Kupası 18 Aralık 2022 Pazar günü bitecek.

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.