Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya kupasına az zaman kala arama motorlarında Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak? soruları aratıldı. Heyecanla takip edilen Dünya kupasının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

Dünya kupası ne zaman başlıyor? gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği organizasyonlardan bir tanesi olan Dünya kupası tarihi bekleniyor. Arama motorlarında Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene ilk kez Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında olacak. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynanacak ve ardından 18 Aralık'a kadar eleme maçları gerçekleşecek. İlk mücadele ise Ekvator ile ev sahibi Katar arasında olacak.

SÜPER LİG'DEN KİM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu mücadele edecek. Kariyerlerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak. Tarihte ilk kez kış aylarında yapılacak turnuvaya Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen takım 5 isimle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.

Galatasaray'da Uruguaylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira, İsviçreli Haris Seferovic, Belçikalı Dries Mertens ve Danimarkalı Victor Nelsson, Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarda ise Hollandalı Wout Weghorst, Kamerunlu Georges-Kevin Nkoudou, Faslı Romain Saiss ile Kanadalı Atiba Hutchinson, milli takımlarının başarısı için ter dökecek. Kariyerinde dördüncü kez Dünya Kupası'nda sahne alacak kaleci Muslera ile Lucas Torreira'nın yanı sıra Trabzonsporlu Maxi Gomez de teknik direktör Diego Alonso tarafından 26 kişilik kadroya dahil edildi. Süper Lig takımları, Belçika, Kanada, Danimarka ve İran milli takımlarına ise ikişer futbolcu gönderdi.

GALATASARAY

Fernando Muslera (Uruguay)

Lucas Torreira (Uruguay)

Haris Seferovic (İsviçre)

Dries Mertens (Belçika)

Victor Nelsson (Danimarka)

BEŞİKTAŞ

Wout Weghorst (Hollanda)

Georges-Kevin Nkoudou (Kamerun)

Romain Saiss (Fas)

Atiba Hutchinson (Kanada)

FENERBAHÇE

Michy Batshuayi (Belçika)

Enner Valencia (Ekvador)

TRABZONSPOR

Maxi Gomez (Uruguay)

Jens Stryger Larsen (Danimarka)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Kanada)

KAYSERİSPOR

Ali Karimi (İran)

Majid Hosseini (İran)

SÜPER LİG'E NE ZAMAN ARA VERİLECEK?

2021-22 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e 27 Aralık 2021'de ara verilmiş, ikinci yarı ise 7 Ocak 2022'de başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunun planlamasını duyururken, devre arasının geçmiş sezonlara göre farklı bir tarihte olacağını şu açıklama ile bildirdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. Buna göre; Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

"21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

"Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak."

Buna göre, Dünya Kupası nedeniyle lige bu sezon aralık ayında değil, kasım ayında ara verilecek.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜR

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay

3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si

4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si

5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si

6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları

18 Aralık Pazar: Final Maçı

FİFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana