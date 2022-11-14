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Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak?

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Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya kupasına az zaman kala arama motorlarında Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak? soruları aratıldı. Heyecanla takip edilen Dünya kupasının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

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Dünya kupası ne zaman başlıyor? gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği organizasyonlardan bir tanesi olan Dünya kupası tarihi bekleniyor. Arama motorlarında Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya kupası nerede oynanacak? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

Bu sene ilk kez Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında olacak. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynanacak ve ardından 18 Aralık'a kadar eleme maçları gerçekleşecek. İlk mücadele ise Ekvator ile ev sahibi Katar arasında olacak.

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay

3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si

4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si

5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si

6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları

18 Aralık Pazar: Final Maçı

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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