Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası hangi ülkede?

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? FIFA'nın 4 yılda bir düzenlediği Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde 22. kez düzenlenecek. Dünya Kupası her zaman olduğu gibi futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken, başlangıç tarihinin yakınlaşması nedeniyle detayları merak edilmekte. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası hangi ülkede? Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak?

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası, 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır. 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak olan turnuva maçlarının ne zaman başlayacağı merak edilmekte. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası hangi ülkede? Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak? soruları araştırılmakta. 2022 FİFA Dünya Kupası ile ilgili detaylar haberimizde.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım, Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak. Yine oynanan birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından, 18 Aralık, Pazar günü TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan büyük şovların yer alacağı final maçı ile sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası açılış töreni ve maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

22.si düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupası 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI ARASI NE ZAMAN?

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Katar ilk kez ev sahipliği yapacak. Maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda düzenlenecek.



2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2022 FİFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın yanı sıra Ekvator, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, ABD, Galler, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya, Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore yer alacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR YOK?

2022 FİFA Dünya Kupası'nda başta Türkiye A Milli Futbol Takımımızın yanı sıra birçok önemli ülke yer alamayacak. 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak başlıca önemli ülkeler Türkiye, Rusya, Ukrayna, İtalya, Şili, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, İsveç, Nijerya, Avusturya, Mısır, Çek Cumhuriyeti ve Norveç yer alamayacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ YILDIZLAR YER ALMAYACAK?

2022 Dünya Kupası'nda futbolseverler Dünyaca ünlü birçok yıldızı göremeyecek;

Erling Haaland - Norveç Zlatan Ibrahimovic - İsveç Hakan Çalhanoğlu -Türkiye Cengiz Ünder - Türkiye Merih Demiral - Türkiye Çağlar Söyüncü - Türkiye Mohamed Salah - Mısır Jorginho - İtalya Patrick Schick - Çekya Marco Veratti - İtalya Sebastian Haller - Fildişi Sahili David Alaba - Avusturya Pierre-Emerick Aubameyang - Gabon Riyad Mahrez - Cezayir Naby Keita - Gine

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI



2022 Dünya Kupası Grupları şu şekilde;

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

KATAR DÜNYA KUPASI İPTAL Mİ?

Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.

DÜNYA KUPASI ARASI KAÇ GÜN?

Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak olan 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek. Süper Lig'in 15. hafta maçları, 23 Aralık'ta kaldığı yerden devam edecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

Son dünya kupası ise 2018 yılında Rusya'da yapıldı ve turnuvanın şampiyonu, final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 10 maçta topladığı 21 puanla lider Hollanda'nın ardından 2. sırada yer alarak finaller için play-off oynama hakkı elde etti.

Milliler, tek maç eleme usulüyle oynanan play-off yarı finalinde 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası hayallerini başka bahara bıraktı.