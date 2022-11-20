Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? 2022 Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak?
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Tüm dünyada futbolseverler tarafından Dünya kupası heyecanı devam ediyor. Oynanacak olan ilk maçın tarihi yaklaşırken bir yandan da Dünya kupası ne zaman başlıyor? Sorusu merak ediliyor. Birçok kişi Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? 2022 Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak?
Dünya kupası karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen birçok kişi Dünya kupası ne zaman başlıyor? Sorusunu merak ediyor ve Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? Sorusu ile birlikte gün içerisinde arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? 2022 Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak?
Dünya kupasında gerçekleştirilecek olan ilk karşılaşma, Katar – Ekvador arasında yapılacak ve 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma, Al Bayt Stadyumunda oynanacak ve Katar – Ekvador karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma 20 Kasım günü, saat 19:00'da TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.
20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay