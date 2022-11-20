Tüm dünyada futbolseverler tarafından Dünya kupası heyecanı devam ediyor. Oynanacak olan ilk maçın tarihi yaklaşırken bir yandan da Dünya kupası ne zaman başlıyor? Sorusu merak ediliyor. Birçok kişi Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? 2022 Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Dünya kupası karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen birçok kişi Dünya kupası ne zaman başlıyor? Sorusunu merak ediyor ve Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? Sorusu ile birlikte gün içerisinde arama motorları üzerinde araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dünya kupası ne zaman başlıyor? Dünya kupası ilk maç ne zaman oynanacak? 2022 Dünya kupası hangi gün, saat kaçta başlayacak?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya kupasında gerçekleştirilecek olan ilk karşılaşma, Katar – Ekvador arasında yapılacak ve 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Karşılaşma, Al Bayt Stadyumunda oynanacak ve Katar – Ekvador karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak

DÜNYA KUPASI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma 20 Kasım günü, saat 19:00'da TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL?

Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 KATAR DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay